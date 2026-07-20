МВД объявило в розыск экс-главу «Росспиртпрома»

Материалы поступили в Нагатинский суд Москвы.

Сергей Зивенко обвиняется в особо крупном мошенничестве.

По информации источников газеты «Коммерсантъ», ходатайство следователей полиции УВД по Южному административному округу столицы было направлено в суд 17 июля. Дата заседания пока не назначена.

Сергей Зивенко в России объявлен в федеральный розыск. С мая 2000 года по июль 2002-го он возглавлял «Росспиртпром», который объединял десятки государственных спиртзаводов. После его отставки Счётная палата выявила многочисленные нарушения, в частности, недоплату в бюджет 17,5 млн рублей. В феврале 2003-го Зивенко создал ОАО «Торгово-промышленная группа «Кристалл».

По информации СМИ, Зивенко проживает в США.