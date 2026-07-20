Футбольный фанат сломал девушке нос из-за футболки с Месси в российском баре
В рязанском баре «Карась» после завершения финального матча ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной произошла потасовка. В результате, пострадала молодая девушка, пишет Telegram-канал «112».
Журналисты отметили, что обладатель рекордного числа «Золотых мячей» Лионель Месси не смог принести победу аргентинской команде, провалил решающий матч мундиаля.
По данным канала, победа Испании вдохновила поклонников ее команды на подвиги. В частности, двое мужчин подошли к посетительнице в футболке с Месси, цинично высказались в ее адрес, грязно раскритиковали легендарного игрока.
После этих слов хрупкая девушка влепила одному из грубиянов легкую пощечину. Тот в ответ ударил ее кулаком в лицо, сломал нос. Кровотечение было настолько сильным, что вся ее одежда оказалась в пятнах.
Сразу после потасовки нападавший трусливо покинул заведение, на предполагаемого злоумышленника подано заявление в полицию.
Лионель Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча», чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины, двукратный победитель Кубка Америки, многократный победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпионата Испании.
Ранее сообщалось, что в пятизвездочном отеле в Кахетии молодой мужчина избил русских туристок. Одна из путешественниц госпитализирована с переломом носа.