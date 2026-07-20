Футбольный фанат сломал девушке нос из-за футболки с Месси в российском баре

В рязанском баре «Карась» после завершения финального матча ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной произошла потасовка. В результате, пострадала молодая девушка, пишет Telegram-канал «112».

Журналисты отметили, что обладатель рекордного числа «Золотых мячей» Лионель Месси не смог принести победу аргентинской команде, провалил решающий матч мундиаля.

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По данным канала, победа Испании вдохновила поклонников ее команды на подвиги. В частности, двое мужчин подошли к посетительнице в футболке с Месси, цинично высказались в ее адрес, грязно раскритиковали легендарного игрока.

После этих слов хрупкая девушка влепила одному из грубиянов легкую пощечину. Тот в ответ ударил ее кулаком в лицо, сломал нос. Кровотечение было настолько сильным, что вся ее одежда оказалась в пятнах.

Сразу после потасовки нападавший трусливо покинул заведение, на предполагаемого злоумышленника подано заявление в полицию.

Лионель Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча», чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины, двукратный победитель Кубка Америки, многократный победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпионата Испании.

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