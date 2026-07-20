Дайвер пострадал от нападения огромной акулы

У побережья Тасмании 53-летний дайвер выжил после нападения двухметровой акулы, сообщает abc.net.au.

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Инцидент произошёл во время подводной охоты, где мужчина вместе с двумя напарниками ловил рыбу. В момент, когда он пытался снять с гарпуна пойманную добычу, хищник вцепился ему в предплечье.

Очевидец охарактеризовал укус как «серьёзный, по размеру сопоставимый с собачьим».

По предварительным данным, нападение совершила плоскоголовая семижаберная акула. Дайвер сумел самостоятельно добраться до берега и был госпитализирован — раны, к счастью, не угрожали жизни.

Эксперт по акулам Крис Блэк пояснил журналистам, что семижаберные акулы обычно не агрессивны, но могут проявлять интерес к дайверам при наличии корма или крови в воде, что и спровоцировало атаку.