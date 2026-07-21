Внучка ограбила пенсионеров под угрозой телефонных аферистов

В посёлке Заостровье, расположенном в Калининградской области, раскрыта дерзкая кража на сумму 1,5 миллиона рублей у пожилой супружеской пары. Заявителем выступил 75-летний местный житель, который сообщил в полицию о пропаже крупной суммы из дома. В ходе расследования выяснилось, что преступление было тщательно спланировано дистанционными мошенниками, использовавшими для своих целей доверчивых людей. Жертвами аферистов стали не только пенсионеры, но и их близкие.

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Схема начала раскручиваться с телефонного звонка 18-летней внучке потерпевших. Злоумышленники убедили девушку в том, что против неё возбуждено уголовное дело, и для его прекращения необходимо срочно провести процедуру «декларирования» наличных средств. Испуганная студентка, поверив в угрозу, собрала все сбережения дедушки и бабушки, оставила входную дверь незапертой. Затем она увела родственников в кино, чтобы никто не мешал визиту курьера. В это время в дом проник неизвестный и забрал приготовленный свёрток с деньгами.

Исполнителем оказался 19-летний житель Москвы, который, как позже выяснилось, сам стал жертвой шантажа. Мошенники запугали его аналогичной угрозой уголовного преследования и приказали выполнить поручения: прилететь в Калининград, проникнуть в чужое жильё и перевести похищенные средства на подконтрольные счета. После совершения кражи курьер оставил себе лишь сумму на обратный билет, а остальное перевёл кураторам.

Благодаря оперативной работе сыщиков личность злоумышленника была установлена, и его задержали прямо в столичном аэропорту при попытке покинуть место преступления. Парня этапировали обратно в Калининград для проведения следственных действий. На допросе он дал признательные показания, подтвердив, что действовал под давлением неизвестных кураторов, с которыми общался дистанционно.

В настоящее время задержанный заключён под стражу, ему предъявлено обвинение по статье о краже в особо крупном размере, что грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие продолжает устанавливать личности организаторов преступной схемы, а также проверяет, не причастны ли они к другим аналогичным эпизодам.