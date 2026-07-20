Россиянина оштрафовали за оскорбительную надпись на бане

Жителя Ярославского района обязали выплатить 50 тысяч рублей компенсации морального вреда за нецензурную надпись на фасаде бани, адресованную соседу. Соответствующее решение вынесла судебная коллегия Ярославского областного суда, сообщила его пресс-служба.

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Конфликт между соседями, находящимися в натянутых отношениях, обострился летом 2024 года, когда ответчик написал на стене своей бани, обращённой к дому истца, фразу: «кто прочитал — тот [нецензурное слово]».

Истец утверждал, что надпись видели местные жители, гости и его несовершеннолетняя дочь, что причинило ему моральные страдания, вызвало чувство тревоги и ухудшило его репутацию в деревне.

Изначально мужчина требовал компенсацию в размере 200 тысяч рублей. Суд первой инстанции отказал в иске, посчитав, что надпись адресована неопределённому кругу лиц и не является утверждением о конкретном человеке. Однако апелляция отменила это решение, установив, что выражение фактически было направлено на соседа и унижало его честь и достоинство.

В итоге апелляционная инстанция отменила первоначальное решение и присудила истцу 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, дополнительно возложив на ответчика обязанность возместить судебные издержки в размере 3 тысяч рублей за уплату государственной пошлины.

Дела о защите чести, достоинства и компенсации морального вреда из-за бытовых и соседских конфликтов регулярно рассматриваются российскими судами. Ключевым критерием при вынесении решений является установление истинного адресата высказывания. Если суд приходит к выводу, что оскорбительное выражение, даже формально оформленное как обращение к неопределённому кругу лиц, фактически направлено на конкретное лицо и содержит нецензурную лексику, это служит прямым основанием для удовлетворения иска и взыскания денежной компенсации.