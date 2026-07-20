Известного российского блогера приговорили к 13 годам тюрьмы

Московский областной суд вынес приговор блогеру Веронике Ярошик, признав её виновной в семи эпизодах незаконного оборота наркотиков в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, она осуждена на 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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Суд установил, что Ярошик участвовала в организованной группе, занимавшейся пересылкой и сбытом наркотических средств через интернет.

Ей инкриминировались покушение на сбыт и завершённые эпизоды сбыта, квалифицированные по ч. 5 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Все преступления совершены в особо крупном размере.