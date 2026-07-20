Россиянин в подъезде дома попытался изнасиловать девочку

В Петербурге арестовали мужчину за попытку изнасилования девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Он обвиняется по статьям 30, 131 («Попытка изнасилования») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным следствия, вечером 18 июля этого года мужчина, находясь в парадной дома по улице Школьная в Шушарах, с целью изнасилования напал на 14-летнюю школьницу. Злоумышленник повалил пострадавшую на пол и удерживая руки, попытался сорвать с нее одежду. Также он трогал девочку за различные части тела.

Довести до конца преступный умысел он не смог из-за активного сопротивления потерпевшей.

Злоумышленник был оперативно задержан, ему предъявлено обвинение. Он полностью признал вину.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что россиянин в отеле изнасиловал и расправился с несовершеннолетней.