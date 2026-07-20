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Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус под Белгородом возросло до 27

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Число пострадавших в результате атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус в Шебекино Белгородской области увеличилось до 27. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения региона Людмила Крылова.

Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус под Белгородом возросло до 27
© РИА Новости

На видео, опубликованном оперштабом Белгородской области, она рассказала, что среди пострадавших есть один подросток. Всем была своевременно оказана медицинская помощь. Один пациент проходит лечение в Шебекинской центральной районной больнице, четверым помощь оказали амбулаторно. Ещё 21 человека доставили в областную клиническую больницу.

Крылова добавила, что сейчас в операционной находятся трое госпитализированных в крайне тяжёлом состоянии с открытыми черепно-мозговыми травмами. По её словам, необходимости переводить пострадавших в федеральные клиники нет.

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус в Шебекино. По последним данным, в результате удара погибли пять человек.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.