Число пострадавших при атаке ВСУ на автобус под Белгородом возросло до 27

Число пострадавших в результате атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус в Шебекино Белгородской области увеличилось до 27. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения региона Людмила Крылова.

На видео, опубликованном оперштабом Белгородской области, она рассказала, что среди пострадавших есть один подросток. Всем была своевременно оказана медицинская помощь. Один пациент проходит лечение в Шебекинской центральной районной больнице, четверым помощь оказали амбулаторно. Ещё 21 человека доставили в областную клиническую больницу.

Крылова добавила, что сейчас в операционной находятся трое госпитализированных в крайне тяжёлом состоянии с открытыми черепно-мозговыми травмами. По её словам, необходимости переводить пострадавших в федеральные клиники нет.

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус в Шебекино. По последним данным, в результате удара погибли пять человек.

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