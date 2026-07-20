В Магнитогорске перевернулась одна из кабинок колеса обозрения. Об этом сообщил Telegram-канал «31tv.ru | Челябинск».

«Пока непонятно, были ли внутри люди. От комментариев все отказываются», — говорится в публикации.

Материал дополнен кадрами с места инцидента. На них видно, что одна из кабинок висит вверх дном, при этом колесо обозрения продолжает крутиться.

15 июля несколько туристов из России застряли на вершине американских горок в парке развлечений во Вьетнаме. Инцидент произошел в парке VinWonders Phu Quoc на острове Фукуок. Россияне — два молодых человека и девушка — отстояли длинную очередь, чтобы попасть на аттракцион Amazon Volcanо. Они сели в кабинку, но после запуска аттракциона та зависла на самой вершине трассы. По данным 78.ru, сначала пассажиры подумали, что остановка предусмотрена программой, но вскоре стало ясно, что причина в технической неисправности.

В конце концов сотрудники парка эвакуировали посетителей, но они некоторое время оставались в шоковом состоянии. Американские горки до конца дня так и не были введены в эксплуатацию.

Ранее россиянам объяснили, как понять, что аттракцион в парке безопасен.