Пьяный россиянин забил племянника лопатой, топором и табуретом

В Оренбуржье перед судом предстал мужчина, который забил собственного племянника лопатой, топором и табуретом. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Все случилось в ночь с 19 на 20 декабря прошлого года на станции Заглядино. Пьяный мужчина поссорился с племянником — в ходе конфликта в ход пошли руки, ноги, металлическая лопата, топор и деревянный табурет. Агрессор избил родственника.

Травмы, полученные пострадавшим, оказались несовместимы с жизнью. Ранее нападавший уже был судим за аналогичное преступление и освободился в 2023 году. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ и назначил ему наказание в виде десяти лет колонии особого режима с ограничением свободы на год.