Рекордное количество осадков выпало в российском регионе

Водный апокалипсис не отпускает Средний Урал — с начала июня дожди в регионе практически не прекращаются. К концу первого летнего месяца синоптики зафиксировали превышение нормы осадков, побив исторический рекорд 1986 года. Об этом пишет «База».

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Причиной непогоды стала барическая ложбина: высотный циклон объединился с системой атлантического циклона со стороны Балтики, сформировав мощные дождевые облака.

По данным МЧС на 20 июля, вода пришла в 28 муниципальных образований. Наиболее тяжелая обстановка сохраняется в Полевском, Серове и городском округе Верх-Нейвинский. Также пострадали Ирбит, Первоуральск, Ревда и Каменск-Уральский, где из-за ливня затопило единственный роддом. В общей сложности подтоплены сотни жилых домов и более двух тысяч приусадебных участков.

Спасатели продолжают эвакуацию населения. Всего с подтопленных территорий вывезены 407 человек, включая 97 детей.

Специалисты прогнозируют улучшение ситуации ко второй половине июля: на смену циклону придет антициклон, который принесет на Урал теплую и сухую погоду.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 июля в поселке Есаульский Сосновского района Челябинской области произошло масштабное подтопление жилых домов.