Взрослые и дети застряли в полыхающем элитном ЖК в Москве

В Москве загорелся элитный жилой комплекс, часть людей застряла внутри. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в элитном жилом комплексе «Дом на Страстном бульваре» рядом с Пушкинской площадью, который был построен в начале 2000-х. В здании возник пожар, на данный момент огонь распространился уже на 200 квадратных метрах и перекинулся на мансарду.

Четыре человека, включая двоих детей, застряли в квартире и не могут выбраться самостоятельно. Известно, что на шестом этаже здания также находятся заблокированные люди.

Сотрудники экстренных служб вскрывают кровлю — там обнаружили скрытое горение. К тушению планируют привлечь вертолет.