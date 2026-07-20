На Украине сообщили о мощном взрыве в Сумах
В понедельник в украинском городе Сумы, расположенном на севере страны, прозвучали взрывы. Об этом сообщает телеканал «Общественное».
Согласно данным онлайн-карты от Министерства цифровой трансформации Украины, в отдельных районах Сумской области действовала воздушная тревога.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале канала, отмечается, что жители слышали взрывы непосредственно в городе. Позже телеканал добавил информацию о втором взрыве, произошедшем в Сумах.