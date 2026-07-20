Экс-начальницу миграционного осудили за легализацию иностранцев

Суд вынес приговор бывшей главе отдела по вопросам миграции ОМВД России по Сосновскому району Челябинской области Галине Земсковой.

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Ее признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и организации незаконной миграции. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на источник в судебной системе.

По его словам, фигуранту назначено наказание в виде восьми с половиной лет колонии общего режима со штрафом в размере 1,6 млн рублей.

В качестве дополнительного наказания экс-полицейскую лишили специального звания «майор полиции» и права занимать должности в органах внутренних дел сроком на три года.

Ранее сообщалось, что в Республике Крым завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Нижнегорского района.