Москвича арестовали из-за нападения на отца с молотком

Житель Москвы напал на своего отца с молотком. Мужчину арестовали и открыли в его отношении уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК РФ.

Случай произошел 18 июля в квартире, которая находится на Чертановской улице. Мужчина 1983 года рождения поссорился со своим отцом. Будучи в нетрезвом состоянии, сын нанес 68-летнему пенсионеру два удара молотком по голове.

"Довести задуманное до конца он не смог: происходящее заметила супруга потерпевшего – она пресекла нападение и вызвала скорую", – сказано в сообщении.

Пострадавшего с тяжелыми травмами головы доставили в больницу.

Следователи задержали подозреваемого, а потом предъявили обвинение в покушении на убийство. Сейчас москвич находится под стражей. Расследование дела продолжается.

Ранее в Москве суд арестовал мужчину, который убил своего отца. В полицию обратилась мать обвиняемого. Она рассказала, что ее муж ушел из дома и не вернулся.