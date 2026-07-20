В Москве загорелся элитный ЖК

Пожар произошел в элитном московском ЖК «На Страстном бульваре». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, пожар начался из-за стройматериалов на верхнем этаже. Эвакуированы 20 человек. Площадь возгорания составила около 50 квадратов. О пострадавших не сообщается.

Отмечается, что всего в доме 35 квартир на восемь этажей, а один «квадрат» жилья стоит более миллиона рублей.

Напомним, что 17 июля пожар произошел на крыше двухэтажного здания центра дизайна и архитектуры Artplay на Нижней Сыромятнической улице в центре Москвы. На место оперативно прибыли спасатели, которые устранили тление.