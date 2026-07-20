Грань между экстремальным семейным воспитанием и созданием смертельной угрозы для ребенка пройдена, если родитель умышленно игнорирует риски. Об этом, комментируя гибель 11-летнего мальчика на Эльбрусе, в разговоре с «Рамблером» заявила адвокат Екатерина Антонова. Она разъяснила, почему выжившему при восхождении мужчине вряд ли удастся избежать уголовной ответственности, и оценила его шансы получить реальный тюремный срок.

Трагедия произошла во время восхождения отца и сына на восточную вершину Эльбруса. Связка альпинистов сорвалась с высоты 4200 метров из-за обрыва страховочного троса. От полученных травм школьник скончался на месте, а его 40-летний отец Роман выжил, но получил множественные переломы обеих ног. Мужчина провел всю ночь на склоне рядом с телом сына, пока утром до них не добрались спасатели. В настоящее время Следственный комитет выясняет все обстоятельства произошедшего, а прокуратура проводит проверку.

Рассматривая юридическую сторону вопроса, Антонова подчеркнула, что Семейный кодекс РФ строго ограничивает родительские права, если они начинают противоречить безопасности детей.

Грань между реализацией родительских прав и созданием угрозы жизни и здоровью ребёнка определяется через нормы Семейного кодекса. Родители не вправе причинять вред здоровью детей, они обязаны заботиться об их безопасности. Критерий здесь — разумность и предвидимость риска. Поход в горы — это нормальная часть воспитания. Но восхождение на Эльбрус с 11-летним ребёнком, без регистрации маршрута, при наличии информации о неудачной попытке годом ранее и при игнорировании предупреждений других альпинистов — это уже создание заведомо опасной ситуации. О ненадлежащем исполнении родительских обязанностей в данном случае говорить можно и обязательно нужно. Всю ответственность за оценку рисков несёт родитель. Екатерина Антонова Адвокат, председатель Коллегии адвокатов «Антонова и партнеры» Краснодарского края

Особое значение для следствия будет иметь тот факт, что в прошлом году семья уже пыталась подняться на гору, но была вынуждена повернуть назад. По мнению специалиста, это юридически значимое обстоятельство, которое указывает на осознанный характер действий разыгравшейся драмы.

«Это одно из ключевых обстоятельств для квалификации. В 2025 году отец и сын уже поднимались на Эльбрус и не дошли 300 метров до вершины, потому что ребёнку стало плохо. Это означает, что отец достоверно знал: его ребёнок физически не готов к такой высоте. С точки зрения уголовного права это прямое доказательство того, что отец предвидел возможность наступления тяжких последствий, а значит, речь идёт о легкомыслии, а не о небрежности. Он уже получил "сигнал" от самой природы, но тем не менее повёл его повторно. Кроме того, по данным СМИ, другие альпинисты предупреждали его об опасности, но он продолжил подъём, проигнорировав и собственный опыт, и предупреждения окружающих».

В рамках начавшегося расследования правоохранительным органам предстоит дать точную уголовно-правовую оценку действиям выжившего мужчины. Эксперт перечислила основные статьи Уголовного кодекса РФ, по которым может проводиться проверка.

«Следственный комитет и прокуратура могут проверять действия отца на предмет нескольких составов преступлений. Первый и основной — часть 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Именно этот состав наиболее вероятен при квалификации, причем в форме легкомыслия. Второй — статья 125 УК РФ "Оставление в опасности", поскольку родитель сам привёл малолетнего в высокогорные условия, где тот не мог себя защитить. Однако на практике, если наступила смерть, этот состав обычно поглощается статьей 109 УК РФ. Параллельно возможна административная ответственность по статье 5.35 КоАП РФ. Но возможна и квалификация действий как умышленных, например, по статье 105 УК РФ ("Убийство") — всех подробностей трагедии мы пока не знаем».

В завершение адвокат дала прогноз относительно возможных сроков заключения и реального исхода судебного разбирательства с учетом всех отягчающих и смягчающих факторов.

«Наиболее вероятная квалификация — часть 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде исправительных, принудительных работ, ограничения либо лишения свободы на срок до двух лет. Не исключена и дополнительная квалификация по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности" — в части поставления малолетнего в опасное для жизни состояние, где максимальное наказание составляет до одного года лишения свободы. Однако при наступлении смерти следствие чаще всего ограничивается статьей 109 УК РФ. Вместе с тем необходимо учитывать, что отец сам получил тяжёлые травмы и потерял ребёнка. Суды при назначении наказания в подобных ситуациях, как правило, учитывают это как смягчающее обстоятельство. На практике по аналогичным делам нередко назначается наказание, не связанное с реальным лишением свободы, — условный срок, ограничение свободы или исправительные работы. По статье 105 УК РФ в зависимости от части наказание может быть от 6 до 15 лет и от 8 до 20 лет, вплоть до пожизненного, но все подробности трагедии мы пока не знаем. Окончательная квалификация — исключительная прерогатива следственных органов, но одно ясно точно: наказания отец за такие действия вряд ли избежит».

Ранее сообщалось, что отец погибшего на Эльбрусе ребенка не регистрировал свой маршрут в МЧС.