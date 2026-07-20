Появились подробности трагедии на Эльбрусе

Отец погибшего на Эльбрусе (Кабардино-Балкария) 11-летнего ребенка, который сам получил травмы во время восхождения, не регистрировал свой маршрут в МЧС, рассказали ТАСС в пресс-службе регионального ведомства.

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"Свой маршрут мужчина не регистрировал в МЧС", - пояснили информагентству в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

Регистрация на горных маршрутах - обязательное условие для прохождения сложных горных троп, к которым относится восхождение на Эльбрус.

"Горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей. Перед выходом на маршрут необходимо его зарегистрировать в МЧС, узнать особенности и сложности самого маршрута, оценить возможные риски, взять соответствующее снаряжение и экипировку. Нужно продумать план действий в непредвиденной ситуации, а опасные участки преодолевать, обеспечив надежную страховку", - отметил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров.

Отец погибшего на Эльбрусе 11-летнего мальчика может стать фигурантом уголовного дела

Как ранее сообщал ТАСС, 19 июля что во время восхождения на Эльбрус группы из двух человек один из них погиб, другой пострадал. Находясь на высоте 4,2 тыс. м на восточной вершине горы, они сорвались со скал. Погибшим оказался 11-летний мальчик, пострадавший - его отец 40 лет. Их эвакуировали в поселок Терскол. Мужчину передали медикам. Это восхождение было не первой попыткой взойти на гору для мужчины и его ребенка. Годом ранее они пытались подняться на Эльбрус, но не смогли из-за непогоды.

СК и прокуратура организовали проверку.