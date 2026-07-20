Золовку Екатерины Шульман* приговорили к пяти годам колонии за растрату

Мещанский районный суд Москвы приговорил золовку Екатерины Шульман (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Ларису Шульман, обвиняемую в растрате 3,7 млн рублей с расчетных счетов товарищества собственников жилья (ТСЖ) "Рождественский бульвар, д. 10/7", к пяти годам колонии общего режима. Об этом ТАСС сообщили адвокаты потерпевшей стороны.

"Суд назначил Ларисе Шульман наказание в виде пяти лет лишения свободы, с отбыванием в колонии общего режима", - сказали адвокаты бюро "Аргументъ" Артем Доронин и Игорь Короткий.

Также суд лишил Ларису Шульман права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций по управлению многоквартирными домами, сроком на три года.

Ларисе Шульман было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

Потерпевшей стороной по уголовному делу признано ТСЖ "Рождественский бульвар, д. 10/7". Инкриминируемая Ларисе Шульман сумма составляет порядка 3,7 млн рублей, которая была потрачена на ремонт объектов недвижимости ее брата Михаила Шульмана. Гражданский иск к ней со стороны потерпевшей стороны выделен в отдельное производство. По данным следствия, когда в 2023 году Лариса Шульман возглавляла ТСЖ "Рождественский бульвар, д. 10/7", она совершила растрату денежных средств товарищества, оплачивая за счет ТСЖ ремонтные работы в зданиях, принадлежащих ее брату и мужу Екатерины Шульман литературоведу Михаилу Шульману, которые не находились под управлением ТСЖ.

Адвокат потерпевшей стороны Игорь Короткий сообщил ТАСС, что обвиняемая признала, что только она имела доступ к банк-клиенту и мобильному банку ТСЖ. В ходе судебного разбирательства были выявлены платежи со счета ТСЖ в пользу ИП Крапивской К.Д. на сумму около 928 тыс. рублей и ИП Перервы И.В. на сумму порядка 2,8 млн рублей по договорам, связанным с выполнением работ на объектах, не относящихся к деятельности ТСЖ.