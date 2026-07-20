БПЛА атаковали школу в поселке Приазовское Запорожской области

В Запорожской области украинские БПЛА атаковали школу в поселке Приазовское. Жертв и пострадавших среди персонала и детей нет.

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"Повреждено остекление школы, выбиты двери, повреждены школьные автобусы и прилегающая территория", - сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Осколки также повредили близлежащие дома. Администрация Приазовского муниципального округа проводит оценку ущерба.

К сожалению, в других населенных пунктах региона, которые подверглись атаке БПЛА, есть пострадавшие. Под удар беспилотника попал дом в Каменке-Днепровской. Ранения получили мужчины 1970 и 1983 годов рождения. Под атаками противника оказался Энергодар - при обстреле многоквартирного жилого дома пострадал мужчина 1958 года рождения.

Атаки дронов зафиксированы в сёлах: Новолюбимовка, Ясная Поляна, Любимовка, Камыш-Заря, Акимовка, Константиновка, а также в городе Мелитополе.