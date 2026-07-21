Девять человек погибли и 77 пострадали от ударов ВСУ в Белгородской области

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что за сутки Украина 153 раза нанесла удары по региону: погибли девять мирных жителей, ранены 77 человек.

Восемь мирных жителей, в том числе ребенок, погибли в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах. Также была установлена личность мужчины, который погиб 19 июля. Кроме того, в больнице скончалась женщина, получившая тяжкие травмы от удара дрона в Белгородском округе 11 июля.

Удары ВСУ были нанесены по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Краснояружскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам.

Кроме дронов, противник использовал реактивные системы залпового огня и артиллерию, а также сбрасывал взрывные устройства с БПЛА. В Белгороде, Белгородском, Грайворонском, Краснояружском, Прохоровском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 77 мирных жителей, в том числе несовершеннолетний. Часть из них находится в тяжелом состоянии.