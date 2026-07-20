Чиновнице дали срок за требование ловить меньше бродячих собак в Ачинске

Суд вынес приговор по не вполне обычному уголовному делу. Хотя формально речь идет о банальном превышении полномочий, за этой формулировкой скрыто нестандартное поведение одной из чиновниц Красноярского края, связанное с угрозой безопасности местных жителей.

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Фигурантом дела стала начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Центра обеспечения жизнедеятельности Ачинска. По информации следствия, летом прошлого года казенное учреждение заключило с предпринимателем муниципальный контракт на отлов, содержание и стерилизацию бродячих собак.

Контролировать исполнение контракта должна была упомянутая чиновница. Зная, что подрядчик может оперативно и качественно выполнить работу, женщина дала указание снизить темпы отлова.

"Она лично потребовала отлавливать не более двух-трех собак в неделю, хотя город накрыла волна жалоб от жителей", - отметили в краевой прокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что чиновница игнорировала необходимость запрашивать дополнительное финансирование. Она объясняла это стремлением сэкономить бюджет, но подлинной причиной было нежелание оформлять документы и страх вызвать неудовольствие начальства.

"В результате заявки горожан на отлов агрессивных животных не отрабатывались своевременно", - констатировали в СК.

По данным ведомства, в июле-августе указанного года в Ачинске зафиксировано более 25 нападений бездомных собак на людей.

Суд приговорил бывшую начальницу отдела к трем годам колонии. Уголовное дело предпринимателя еще рассматривается.