В Крыму частично нарушено энергоснабжение

В Крыму зафиксировано частичное нарушение энергоснабжения: перебои наблюдаются в населённых пунктах на западе, востоке и юге полуострова. Как пояснили в компании «Крымэнерго», причина — внешнее воздействие на энергетические объекты.

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В организации подтвердили, что сейчас идут аварийно‑ремонтные работы, а специалисты принимают все необходимые меры для восстановления подачи электричества.

Особенно сложная ситуация сложилась в северных, восточных и западных энергорайонах — они сильнее всего пострадали из‑за атак БПЛА. В этих районах электроснабжение подают с учётом возможностей сети, а отключения проводят оперативно — в зависимости от текущей обстановки в энергорайонах, уточнили в «Крымэнерго».