Автомобиль с женщиной затонул в озере под Красноярском

Легковой автомобиль съехал в озеро в окрестностях Красноярска. Погибла женщина.

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Ночью 20 июля в водоем деревни Песчанка под Красноярском съехала машина. Она затонула на глубине примерно четырех метров.

Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда обследовали дно озера и обнаружили в салоне авто тело женщины.

"Водолазы провели два спуска, подняли тело и передали его сотрудникам правоохранительных органов", - сообщили сегодня в краевом государственном учреждении "Спасатель".

Полицейские выясняют обстоятельства, при которых транспортное средство оказалось под водой.