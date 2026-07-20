На Урале при пожаре в частном доме погибли три человека

Семья из трех человек погибла во время пожара в частном доме в селе Курки Свердловской области. Возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

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"В ходе тушения возгорания дома в селе Курки Артинского района обнаружены тела трех взрослых - двух мужчин и одной женщины, проживавших в этом жилище. <…> По факту случившегося Нижнесергинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что накануне семья из четырех человек отмечала день рождения. После празднования трое членов семьи ушли ночевать в дом, а четвертый остался в бане. Под утро он заметил пожар на веранде и попытался самостоятельно потушить огонь, однако пламя быстро распространилось на жилой дом.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначены судебные экспертизы для определения точной причины пожара и причин смерти погибших. В числе рассматриваемых версий - неполадки в работе электропроводки.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, личности погибших установлены. Ими оказались пенсионер 1957 года рождения, его супруга 1961 года рождения и их сын 1989 года рождения.