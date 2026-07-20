Напавший на русскоязычных туристок в Грузии заявил о провокации

Адвокат Георгия Чигладзе, которому грозит до трех лет лишения свободы за нанесение легких телесных повреждений русскоязычной туристке в отеле в Телави, заявил, что его подзащитный сам является жертвой «провокации», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

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Как заявил адвокат Лаша Капанадзе, «Чигладзе стал жертвой провокации русских и является пострадавшим», так как туристки первыми напали на него.

Капанадзе рассказал, что «туристки на русском языке кричали «Горько!» жениху и невесте во время свадьбы, которая проходила на веранде отеля, а когда на них не обратили внимания, разозлились и начали плескать различные жидкости и плеваться с третьего этажа на гостей праздничного мероприятия».

После того, как под воздействием жидкости вышла из строя музыкальная аппаратура, между гостями церемонии и туристками началась словесная перепалка.

«Туристки на русском языке оскорбляли гостей, называли «папуасами», продолжали поливать жидкостями и оплевывать. Певец Александрэ Мрелашвили отказался работать в таких условиях и покинул мероприятие, – рассказал Капанадзе. – Брат жениха Георгий Чигладзе поднялся в номер к туристкам и попросил их успокоиться».

Адвокат утверждает, что его подзащитный ударил туристку, только защищаясь от ее агрессивного поведения.

Капанадзе не исключает, что туристки находились в состоянии алкогольного опьянения.

В МВД вызвали на допрос певца Мрелашвили, который, по данным грузинских СМИ, «отказывался находиться в полиции продолжительное время, нанес словесное оскорбление стражам порядка и повредил шкаф для хранения вещей».

Мрелашвили уже покинул отделение полиции Телави.

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У госпитализированной туристки Алены Нестерюк диагностировали перелом носа и сотрясение мозга. Она родилась на Украине, а сейчас проживает в России. Нестерюк рассказала, что отмечали с четырьмя подругами, приехавшими с Украины, день рождения, никого не провоцировали, а конфликт произошел только из-за их русской речи.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, полиция задержала мужчину, подозреваемого в нанесении легких телесных повреждений иностранной гражданке в одной из гостиниц Телави в Грузии. Местный житель ворвался в комнату к девушкам, начал их толкать и нанес удар одной из отдыхающих. Сотрудники Кахетинского департамента полиции МВД Грузии задержали одного человека по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Согласно местному законодательству, виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.