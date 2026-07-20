ФСБ задержала агента СБУ, готовившего подрыв машины участника СВО в Ставрополье

Российские спецслужбы предотвратили теракт в отношении участника СВО в Ставропольском крае. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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Задержан 49-летний подозреваемый.

Установлено, что гражданин России 1977 года рождения инициативно установил контакт с представителем украинской спецслужбы. Мужчина, выполняя поставленное задание, провел разведку по месту жительства бывшего военнослужащего. После этого он приступил к изготовлению самодельного взрывного устройства, при помощи которого планировалось подорвать автомобиль участника СВО.

В момент, когда злоумышленник предпринял попытку совершить преступление, его задержали. У мужчины изъяли компоненты для изготовления взрывного устройства в домашних условиях, а также средства связи, содержащие переписку с украинским куратором.

В момент, когда злоумышленник предпринял попытку совершить преступление, его задержали. У мужчины изъяли компоненты для изготовления взрывного устройства в домашних условиях, а также средства связи, содержащие переписку с украинским куратором.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. Наказание предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного заключения.