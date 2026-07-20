Иностранец попытался вывезти из России порнографические материалы

В Московской области осудили иностранца перемещении порнографических материалов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Он признан виновным по статье 242.1 («Незаконное приобретение, хранение и перемещение через Государственную границу Российской Федерации в целях распространения, предметов с порнографическими изображениями с лицами, не достигшими четырнадцатилетнего возраста») УК РФ.

Как установил суд, иностранный гражданин, прибывший из зарубежа, приобрел и хранил порнографические изображения и видеофайлы с лицами, не достигшими четырнадцатилетнего возраста, в личном телефоне. После этого он переместил эти видеоматериалы через Государственную границу России с целью распространения неустановленному кругу лиц и получения прибыли.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил его к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что опубликовавший интимные фото знакомой россиянин выслушал приговор.