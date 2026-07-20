В Иране произошла серия землетрясений

На западе Ирана зафиксированы два землетрясения магнитудой 4,5 и 4,9, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Очаги обоих, по данным специалистов, находились на небольшой глубине. Сведения о возможных разрушениях и пострадавших уточняются.

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Почти одновременно на юго-западе страны произошло более мощное землетрясение магнитудой 5. Как передает Национальный сейсмологический центр Ирана, его эпицентр располагался в районе города Саланд провинции Хузестан, очаг залегал на глубине восьми километров. Подземные толчки ощущались в Ахвазе, Эндимешке и Дизфуле.

В пострадавший район направлены спасательные отряды Красного Полумесяца — им предстоит оценить ущерб и оказать помощь населению.

До этого стало известно, что землетрясение в Перу унесло жизни по меньшей мере шести человек. Более 30 человек получили ранения.