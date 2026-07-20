Россиянин разбился насмерть, упав с крыши КАМАЗа

Прокуратура Свердловской области организовала проверку по факту гибели 60-летнего сотрудника предприятия. Трагедия произошла 16 июля на производственной площадке в Краснотурьинске.

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По предварительным данным ведомства, во время установки груза в кузов грузовика мужчина поднялся на крышу автомобиля, внезапно поскользнулся и упал вниз головой на бетонное основание.

В результате падения работник получил сочетанную травму головы и туловища в виде перелома свода и основания черепа. Пострадавший был доставлен в местную больницу, однако вскоре скончался от полученных повреждений.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Надзорное ведомство изучит документацию компании, чтобы установить степень вины работодателя в произошедшей трагедии.

Ранее «МК» писал, что глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту гибели ребенка на Эльбрусе.

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