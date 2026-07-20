Владелец отеля в Индии попытался изнасиловать сотрудницу в ее номере

Владелец отеля в индийском городе Кадапа попытался изнасиловать сотрудницу в номере, в котором она проживала с возлюбленным. Об этом сообщает Times of India.

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Уточняется, что нападавшим оказался Киран Кумар Редди. 13 июля, когда сотрудница была одна в комнате, он зашел и стал ее домогаться. Испугавшаяся женщина забила тревогу и вызвала полицию, после чего нападавший сбежал. Позже пострадавшая и ее парень обратились в полицию, ведется расследование.

Ранее сообщалось, что подросток затащил украинку под Эйфелеву башню и изнасиловал. Услышавшие ее крики прохожие вызвали полицию.