СК завел уголовное дело после атаки ВСУ на столичный регион

По факту теракта в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований в московском регионе возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

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— В результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам в Московской области пострадали мирные граждане, — уточнили в канале ведомства на платформе МАКС.

Она добавила, что СК даст полную уголовно-правовую оценку действиям Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершившим очередные террористические акты против мирных граждан.

По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, два человека получили ранения в результате атаки украинской армии на регион. Основные последствия от удара украинской армии зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе.