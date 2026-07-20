За убийство девушки-боксера арестован 31-летний мужчина

Американская девушка-боксёр Ханна Рэпп погибла в результате наезда автомобиля, когда на ехала на велосипеде, сообщает полиция. Следователи арестовали 31-летнего мужчину по имени Чарльз Медина в связи с гибелью 26-летней Рэпп.

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Американская боксёр Ханна Рэпп, которая в июне боролась за звание чемпионки мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в полулёгком весе среди женщин, погибла в субботу, когда ехала на велосипеде по Техасу. По данным властей, её сбил водитель автомобиля.

Как пишет The Guardian, Ханне Рэпп было 26 лет. Следователи арестовали 31-летнего мужчину по имени Чарльз Медина в связи с её гибелью, говорится в заявлении офиса шерифа округа Бразос, штат Техас.

По данным ведомства, Рэпп и ещё один велосипедист ехали по местной дороге, когда Медина обогнал их на своей машине, остановился и сдал назад. Затем Медина сбил Ханну Рэпп, и она скончалась после того, как скорая помощь доставила её в больницу.

Сотрудники полиции округа Бразос сообщили, что предъявили Медине обвинение в непредумышленном убийстве, которое, согласно законодательству Техаса, определяется как причинение смерти по неосторожности. Офис шерифа не предоставил дополнительных подробностей, отметив, что «единичный» случай находится на стадии активного расследования.

Известие о смерти Ханны Рэпп вызвало слова сочувствия со стороны ее коллег по профессиональному боксу.

“Потеря Ханны Рэпп разбила нам сердца”, - заявил президент WBC Маурисио Сулейман в подготовленном заявлении. “Она была исключительным боксером, но, прежде всего, бесценным членом нашей боксерской семьи. Мы разделяем горе, которое переполняет ее близких, ее команду и всех тех, кто имел честь знать и поддерживать ее на протяжении всей ее блестящей карьеры”.

За свои первые девять боев в профессиональной карьере Ханна Рэпп одержала восемь побед, в том числе пять нокаутом, и один раз сыграла вничью. В своем 10-м поединке уроженка Йорктауна, штат Индиана, бросила вызов Тиаре Браун из Форт-Майерса, штат Флорида, за пояс чемпиона мира по версии WBC в весовой категории 126 фунтов (57,2 кг).

Тиара Браун сохранила свой пояс, одержав победу единогласным решением судей на курорте Caribe Royal Orlando во Флориде. Тем не менее, в субботу чемпионка написала в социальных сетях, что Рэпп “была лучшей партнершей по рингу, с которой я когда-либо сталкивалась как профессионал”.

“Мы отлично сражались ради болельщиков от первого звонка до последнего, - написала в соцсетях Браун. – Для меня было честью разделить с ней ринг”.

Сумма залога за Медину пока не установлена, и в воскресенье утром он оставался под стражей, свидетельствуют данные из тюрьмы Бразос, отмечает The Guardian.

Согласно данным полиции, Медина ранее уже привлекался к ответственности по таким статьям, как применение огнестрельного оружия, повлекшее смерть, нанесение телесных повреждений и опасное вождение. Информация о приговорах по этим делам пока отсутствует.

Согласно законодательству Техаса, если Медину признают виновным в непредумышленном убийстве Рэппа, ему грозит от двух до 20 лет лишения свободы.