Тело таинственно пропавшей модели обнаружили в водохранилище в Польше

Польские правоохранители обнаружили тело 24-летней модели Джессики Ярикре, которая пропала 13 июля. Об этом пишет Need To Know.

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В последний раз Ярикре видели вечером 13 июля около ее дома во Вроцлаве. Позже родственники не смогли с ней связаться и обратились к правоохранителям. Выяснилось, что модель оставила дома мобильный телефон и документы.

Двое суток спустя, ночью 15 июля девушку обнаружили в водохранилище без признаков жизни. Что именно с ней случилось, неизвестно.

За несколько дней до трагедии Ярикре принимала участие в показе на Неделе высокой моды во Вроцлаве. Помимо этого, девушка также выступала в качестве певицы в нескольких музыкальных проектах, сообщается в публикации.

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