Пропавшая семья найдена мертвой после встречи с медведями

Отправившиеся на рыбалку муж с женой заселились в домик в лесу, после чего пропали. После нескольких дней поисков, организованных полицией, они были найдены мертвыми на курорте в провинции Саскачеван в Канаде. Близкие сразу заявили, что на родственников напали медведи. Однако в полиции сначала отрицали эту версию.

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Как передает Metro, пожилые 70-летние супруги отправились на рыбалку к живописному озеру и пропали. Тело мужчины через некоторое время обнаружили рядом с водой, супруга лежала в лесу, неподалеку от хижины, где они остановились.

"Ранее супруги упомянули о большом количестве черных медведей в этом районе. В полиции сначала заявили, что найденные люди не являются пропавшей без вести парой. И только после заупокойной мессы Министерство общественной безопасности Канады подтвердило, что в гибели семьи замешаны медведи", - отмечает издание.

Ранее сообщалось, что в Канаде произошло нападение медведя на группу школьников с учителями, в результате которого пострадали сразу 11 человек. Двое из них попали в больницу в критическом состоянии.