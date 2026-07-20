Аргентинцев обстреляли резиновыми пулями после поражения на ЧМ

Мирные поначалу гулянья аргентинских болельщиков в центре столицы переросли в ожесточенные стычки с силовиками.

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Телеканал A24 сообщил, что полиция была вынуждена применить спецсредства против тысяч собравшихся у Обелиска.

Около 23:30 по местному времени стражи порядка начали теснить толпу с проспекта. В ход пошли резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. По предварительным данным, в результате столкновений есть пострадавшие.

Очевидцы утверждают, что жесткий разгон начался после того, как в полицейских полетели бутылки. Ранее, несмотря на обидное поражение сборной в финале от испанцев, тысячи жителей Буэнос-Айреса, включая семьи с детьми, вышли к Обелиску, чтобы поддержать команду.

До глубокого вечера обстановка оставалась спокойной, однако позже ситуация вышла из-под контроля. Напомним, что Испания обыграла Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время.