11-летнего ребенка унесло течением в российском регионе

Во время купания в Кировском округе Приморского края пропал 11-летний ребенок. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, инцидент произошел вчера вечером в протоке Драгучина — притоке реки Уссури — недалеко от поселка Горные Ключи.

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Мальчик отдыхал на реке вместе с дедушкой, когда сильное течение унесло его под воду.

Поиски, начатые накануне, не принесли результатов. В настоящее время сотрудники чрезвычайного ведомства продолжают обследовать водную акваторию и береговую линию.

Ситуацию взяли на контроль в прокуратуре Приморского края: надзорное ведомство следит за установлением обстоятельств происшествия и ходом поисково-спасательной операции.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ проводит процессуальную проверку по сообщениям о трагической гибели несовершеннолетнего на горе Эльбрус.

Также ранее «МК» писал, что в результате продолжительных сильных дождей в Октябрьском округе Пермского края подтопленными оказались 53 жилых дома и приусадебных участка.