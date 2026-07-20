Убийство на Бали спровоцировало миграционный скандал в Индонезии

Резонансное преступление на острове Бали вызвало острую реакцию законодателей. Член парламента Индонезии И Ньоман Парта потребовал провести тотальную проверку иммиграционной системы.

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Причиной стало убийство местной жительницы, в котором заподозрили гражданина Сингапура, прожившего в стране с просроченной визой около года. Парламентарий назвал этот инцидент национальным тревожным сигналом.

Этот сигнал свидетельствует о серьезных недостатках миграционного контроля. Парта выразил уверенность, что на острове могут скрываться и другие нарушители, и призвал к масштабным рейдам с привлечением полиции, иммиграционных служб, местных властей и владельцев объектов размещения.

Поводом для проверок послужило расследование убийства Анжелики Сухерман. По версии полиции Денпасара, главный подозреваемый длительное время находился на территории Индонезии нелегально, и теперь этот случай должен стать уроком для всей системы безопасности.