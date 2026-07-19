Спасатели нашли отца и погибшего сына на Эльбрусе, но эвакуация не получилась

Спасатели обнаружили пострадавшего отца и тело его погибшего 11-летнего сына, сорвавшихся на восточном склоне Эльбруса. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

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В связи с наступлением ночи эвакуацию решено отложить. Тело мальчика и пострадавшего мужчину будут спускать завтра, для транспортировки планируется привлечь вертолёт. Отец получил множественные переломы, но выжил.

Напомним, трагедия произошла во время спуска с восточной вершины. По предварительным данным, у альпинистов оборвался страховочный трос.

11-летний мальчик и его отец родом из Донецка, последние годы жили в Ставропольском крае. Год назад они уже пытались покорить Эльбрус, но не дошли до западной вершины 300 метров — ребёнку стало плохо. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели школьника.