Пять человек пострадали при детонации дрона ВСУ в Белгородской области

Пять человек, в том числе трое детей, пострадали в результате детонации дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Разумном Белгородской области.

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Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщил оперативный штаб региона.

— Девятилетняя девочка получила осколочное ранение спины, 11-летний мальчик — осколочное ранение плеча. Трехлетний ребенок, по предварительным данным, получил акубаротравму, — сказано в сообщении.

При взрыве также получили ранения две женщины. На месте инцидента повреждены остекление, фасады двух многоквартирных домов и девять автомобилей, передает Telegram-канал оперштаба.

15 июля три жителя Белгородской области пострадали в результате атаки ВСУ. Мужчина и женщина получили слепые осколочные ранения. Кроме того, украинский БПЛА нанес удар по частному дому в селе Никольском Белгородского округа. При атаке пострадал мужчина: он получил непроникающие осколочные ранения грудной клетки.

Ранее глава села Устинка и его водитель получили ранения при атаке украинской армии на служебную машину в Белгородской области. Кроме того, в селе Красный Октябрь от атаки FPV-дрона получила повреждения «газель». В поселке Октябрьском при детонации БПЛА были выбиты окна, посечены фасад и ограждение частного дома.