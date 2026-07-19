Трое детей пострадали при атаке ВСУ на российский регион

Пять человек, в том числе трое детей, пострадали при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом говорится в сообщении оперштаба региона в Telegram.

Беспилотник ударил по поселку Разумное.

«Бригады скорой помощи доставили троих детей в детскую областную клиническую больницу. 9-летняя девочка получила осколочное ранение спины, 11-летний мальчик — осколочное ранение плеча. Трехлетний ребенок, предварительно, получил акубаротравму», — рассказали в оперштабе.

Сейчас дети находятся под круглосуточным наблюдением врачей.

Кроме того, пострадали две женщины — у них диагностировали акубаротравмы, их госпитализировали. На месте атаки также были повреждены фасады двух многоквартирных домов и девять автомобилей.

Ранее в Минобороны сообщали, что над российскими регионами в течение дня был сбит 161 беспилотник ВСУ.