На празднике с 700 гостями произошло нападение, есть раненые

На празднестве с 700 гостями в баварской коммуне Эглинг пострадали восемь человек, сообщает DPA со ссылкой на местную полицию.

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Журналисты уточняют, что на празднике почти с 700 гостями в Эглинге пострадали восемь человек, 16-летний подросток получил серьезные ножевые ранения. Сам инцидент случился на мероприятии для представителей различных служб спасения, а также волонтерских организаций: сначала неизвестный внезапно ударил 24-летнего мужчину по голове, после чего ударил его друга ножом в предплечье. Также в результате атаки пострадали и другие посетители мероприятия.

Подозреваемый был задержан не сразу, идет расследование инцидента.