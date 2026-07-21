В Херсонской области при атаках БПЛА за сутки погиб человек

Одна мирная жительница погибла и еще семь человек пострадали за сутки в Херсонской области в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"С 20 по 21 июля из-за вражеских атак погибла одна мирная жительница Херсонской области, семь человек получили ранения. В Великих Копанях Алешкинского округа удар БПЛА унес жизнь женщины 1986 года рождения. При другой атаке пострадал мужчина 1960 года рождения. Он госпитализирован в Скадовскую ЦРБ", - написал он в Telegram-канале.

Две женщины пострадали при атаке беспилотника ВСУ на дороге между Клинами и Виноградово, еще одна жительница ранена в Великой Лепетихе.

"На дороге между Виноградово и Тарасовкой атака беспилотника привела к ранению мужчины 1992 года рождения. <...> На дороге между Чаплинкой и Каховкой в районе Каменки БПЛА атаковал грузовой автомобиль. Ранен мужчина 1960 года рождения. <...> В Алешках при ударе беспилотника пострадал мужчина 1954 года рождения", - добавил Сальдо, уточнив, что все пострадавшие госпитализированы.

Повреждения инфраструктуры и имущества за сутки зафиксированы в 15 населенных пунктах.