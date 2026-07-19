Тело погибшего мальчика и его травмированного отца обнаружили на Эльбрусе

Тело погибшего 11-летнего мальчика и его травмированного отца обнаружили на Эльбрусе, об этом Республике Кабардино-Балкария.

Из-за наступления темноты эвакуация была перенесена на понедельник, 20 июля. Для транспортировки пострадавшего и его погибшего сына предполагается задействовать коммерческий вертолет.

Мужчина и тело мальчика найдены на восточном склоне горы Эльбрус на высоте около 4200 метров.

Ранее стало известно, что маршрут туристов не был зарегистрирован. Во время похода мальчик подвернул ногу и схватился за спасательный трос, но тот оборвался, и школьник с отцом сорвались вниз.