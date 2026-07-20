Тело погибшего мальчика и его пострадавшего отца эвакуировали с Эльбруса

Тело 11-летнего мальчика и его травмированного отца эвакуировали с горы Эльбрус (Кабардино-Балкария), сообщили в региональном МЧС.

"По состоянию на 07:50 мск поисково-спасательные работы на горе Эльбрус завершены. Спасатели МЧС России с привлечением коммерческого вертолета фирмы "Хелиэкшн" эвакуировали пострадавшего и тело погибшего в поселок Терскол, где их передали медикам и следственно-оперативной группе правоохранительных органов", - отметили в ведомстве.

Ранее в региональных СК и прокуратуре сообщили, что во время восхождения на Эльбрус группы из двух человек один из них погиб, другой пострадал. Находясь на высоте 4,2 тыс. м на восточной вершине горы, они сорвались со скал. Погибшим оказался 11-летний мальчик, пострадавший - его отец 40 лет. СК и прокуратура сообщили, что организовали проверку.

Операцию провели 12 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и спасатели центра "Лидер" МЧС России.