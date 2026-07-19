Сальмонеллу выявили после массового отравления на базе отдыха в России

Специалисты Роспотребнадзора выявили санитарные нарушения в гостиничном комплексе «Золотые пески» в Новоселицком округе. На базе отдыха зарегистрировано массовое отравление, пострадали 79 человек.

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Сотрудники ведомства исследовали биологический материал заболевших, готовые блюда и смывы, взятые на объектах пищеблока. Лабораторные анализы показали наличие бактерий рода Salmonella.

«Выявлены нарушения требований санитарного законодательства», — сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

Специалисты продолжают эпидемиологическое расследование, чтобы установить источник заражения и все обстоятельства произошедшего.

По данным Министерства здравоохранения Ставропольского края, среди заболевших находятся 25 детей. Медицинская помощь в условиях стационара потребовалась 53 пострадавшим.

Работу гостиничного комплекса временно остановили. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, которое по неосторожности привело к массовому заболеванию или отравлению людей.