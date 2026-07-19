Появились подробности перестрелки у ресторана в российском городе
У ресторана в центре Ростова-на-Дону, где минувшей ночью произошла масштабная перестрелка с применением травматического оружия, нашли 36 гильз. Инцидент начался со словесной перепалки двух мужчин внутри заведения.
Охрана вывела агрессивных посетителей на улицу, где конфликт перерос в драку. Подробности со ссылкой на источники сообщают СМИ.
Разнять участников попытался третий мужчина, однако это удалось лишь на короткое время. Вскоре один из оппонентов вернулся с оружием и открыл огонь — сначала в воздух, а затем по противнику.
Мужчина, вмешавшийся в потасовку, достал свой пистолет и начал стрелять в ответ. В результате первый стрелявший получил пять огнестрельных ранений.
После этого противостояние переместилось к пересечению улицы Суворова и Кировского проспекта. Там злоумышленник вставил новый магазин и открыл стрельбу по уезжавшей Toyota Camry своего оппонента.
На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили 36 гильз от травматических патронов.
По факту инцидента проводится проверка.