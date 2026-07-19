Сотрудники территориального центра комплектования в Одессе применили слезоточивый газ против 12-летней девочки, у ребенка ожог глаз, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в реестр экстремистов и террористов). в своем Telegram-канале. Инцидент произошел, когда женщина из толпы бросила камешек в автомобиль ТЦК, а военкомы в ответ распылили газ, залив в том числе девочку, шедшую позади, и ее собаку. Гончаренко* опубликовал фото с места происшествия.

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На опубликованных депутатом кадрах видно, как люди оказывают помощь пострадавшей девочке. Состояние ребенка и ее собаки не уточняется.

В соцсетях инцидент вызвал возмущение: пользователи назвали действия сотрудников ТЦК неадекватными и чрезмерными. В Одессе уже не первый раз фиксируются конфликты между военкомами и местными жителями.

Официального комментария от ТЦК или полиции по поводу случившегося пока не поступало. Гончаренко* призвал провести расследование и наказать виновных.

Насильственные действия сотрудников военкоматов на Украине фиксируются регулярно: в интернете публикуют видео избиений мужчин и их принудительной отправки на передовую. Случаи с участием детей до этого были единичными.

В июне 2026 года в Харькове сотрудники ТЦК задержали 16-летнего подростка, приняв его за призывника, инцидент также вызвал скандал. Кроме того, на прошлой неделе Верховная рада приняла закон об усилении ответственности военкомов за превышение полномочий.