Тело упавшей с обрыва в урочище Джилы-Су туристки эвакуировали

В Зольском районе Кабардино-Балкарии завершена поисково-спасательная операция. Спасатели извлекли тело 44-летней женщины, погибшей при падении в обрыв у водопада Султан в урочище Джилы-Су, и передали его следственно-оперативной группе.

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По данным ГУ МЧС РФ по региону, трагедия произошла днем в воскресенье. Женщина оступилась во время нахождения в составе экскурсионной группы возле водопада и сорвалась вниз.

От полученных травм, несовместимых с жизнью, она скончалась на месте.

Для эвакуации тела из труднодоступного горного участка были задействованы шесть спасателей.

Следственное управление СК РФ по региону организовало доследственную проверку для установления всех обстоятельств гибели туристки.

Ранее сообщалось, что на Эльбрусе из-за обрыва троса погиб подросток, его отец получил тяжелые травмы.