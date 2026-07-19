Мальчик в Ленобласти напал с ножом на полицейского после переписки с мошенниками

Подросток в Никольском напал с ножом на полицейского возле здания местного отдела Министерства внутренних дел. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Ленинградской области.

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Угрозы жизни и здоровью пострадавшего нет. Нападавшего оперативно задержали и поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. На допросе подросток рассказал, что действовал по указаниям неизвестного человека, с которым ранее состоял в переписке в одном из мессенджеров.

— По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. Принимаются меры по установлению лиц, причастных к вовлечению несовершеннолетнего в противоправную деятельность, — передает официальный Telegram-канал ведомства.

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